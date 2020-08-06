Вольф: подписание Валттери — важный шаг в сохранении нашей силы

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал подписание командой нового годичного контракта с финским пилотом Валттери Боттасом.



«Очень рады, что Валттери останется в команде ещё как минимум на один сезон. В этом году мы видим самую сильную версию Боттаса. Как с точки зрения его производительности на трассе, так и касательно физического состояния и ментальных качеств. Он занимает второе место в текущем чемпионате, закончил последний сезон вице-чемпионом и играет очень важную роль в нашей общекомандной работе.

Я уверен, что сегодня у нас самая сильная пара гонщиков в Формуле-1, и подписание контракта с Валттери — это первый важный шаг в сохранении этой силы на будущее.



Валттери — трудолюбивый, прямолинейный человек, у которого хорошие отношения со всей командой, включая его напарника, что не является данностью, когда оба гонщика борются за чемпионство.

Я с нетерпением жду, когда он продолжит поднимать планку вместе с нами в этом году и в сезоне-2021», — цитирует Вольфа пресс-служба «Мерседеса».