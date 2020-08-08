Формула-1. Гран-при 70-летия. Третья тренировка. Онлайн-трансляция
Сегодня, 8 августа, на стационарной трассе «Сильверстоун» состоится третья свободная практика пятого этапа чемпионата Формулы-1 сезона-2020 — Гран-при 70-летия. Начало тренировки запланировано на 13:00 по московскому времени.
После четвёртого этапа Формулы-1 в общем зачёте чемпионата лидирует британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят набрал одно очко и находится в общем зачёте на 15-й позиции.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию третьей тренировки. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.
Формула-1. Гран-при 70-летия. Онлайн-трансляция третьей практики
- 8 августа 2020
-
10:27
-
10:00
-
00:58
- 7 августа 2020
-
23:45
-
23:16
-
23:15
-
22:56
-
22:48
-
22:36
-
21:52
-
21:40
-
21:40
-
21:18
-
21:08
-
20:53
-
20:44
-
20:43
-
20:24
-
20:13
-
20:04
-
19:55
-
19:47
-
19:01
-
18:36
-
17:58
-
17:18
-
16:58
-
16:57
-
16:50
-
16:27
-
16:01
-
15:56
-
15:46
-
15:17
-
15:11
Партнерский контент