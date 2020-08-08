Формула-1. Гран-при 70-летия. Квалификация. Онлайн-трансляция
Сегодня, 8 августа, состоится квалификация пятого этапа сезона-2020 чемпионата мира Формулы-1 — Гран-при 70-летия. Этап принимает стационарная трасса «Сильверстоун». Начало квалификации запланировано на 16:00 по московскому времени.
После четвёртого этапа Формулы-1 в общем зачёте чемпионата лидирует британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят набрал одно очко и находится в общем зачёте на 15-й позиции.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию квалификационных заездов. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.
Формула-1. Гран-при 70-летия. Онлайн-трансляция квалификации
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