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Хэмилтон не хочет подписывать контракт в условиях тяжёлого времени для человечества

Хэмилтон не хочет подписывать контракт в условиях тяжёлого времени для человечества
Авто / Формула-1 0

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон объяснил, почему не спешит подписывать новый контракт с немецкой командой. По словам британца, на фоне глобальных проблем человечества, он не может думать о деталях соглашения.

«Я не сфокусирован на контракте на 2021 год. Очевидно, что я хочу продолжать работать с „Мерседесом“ и мы можем обсудить это с командой позже. Я не веду переговоров с другими коллективами. В конце концов, не самое лучшее время сидеть и обсуждать контракт, когда множество людей теряет работу. Это не выглядит, как самая важная вещь в мире.

Суть в том, что я хочу продолжать работу с командой и нам будет не так сложно закрыть сделку по контракту. Просто сейчас мне будет не очень комфортно обсуждать условия, буду делать это позже", — приводит слова Хэмилтона Nextgen-Auto.

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