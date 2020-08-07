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Ферстаппен — о единственной тренировке Гран-при на Имоле: глупое решение

Ферстаппен — о единственной тренировке Гран-при на Имоле: глупое решение
Авто / Формула-1 0

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен раскритиковал формат уик-энда Гран-при Эмилии-Романьи.

«Если бы гонка проходила на трассе, которую мы знаем и на нынешних машинах, это не стало бы проблемой. В конце концов, условия одинаковые для всех, так что с этим нет проблем, однако я считаю, что это решение немного неправильное.

Дайте нам две тренировки, чтобы разобраться в некоторых вещах, просто убедиться, что всё работает хорошо. Мне всё равно, что будет двухдневный формат Гран-при, но дайте нам две тренировки. Пусть даже две часовые сессии, это лучше, чем один сеанс в полтора часа. Думаю, это глупое решение», — приводит слова Ферстаппена Crash.

Напомним, этап в Имоле будет проведён в двухдневном формате. В субботу утром, 31 октября, состоится единственная сессия свободных заездов, она стартует в 12:00 мск и будет длиться 1,5 часа. Затем в 16:00 мск начнётся квалификация. Гонка в воскресенье, 1 октября, стартует в 15:10 мск.

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