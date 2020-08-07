Боттас вёл переговоры с другими командами

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас признался, что ранее вёл переговоры с другими командами.



«Да, я общался с другими командами, могу это сказать. Даже до того, как мы начали гоняться, было много движения с точки зрения команд и гонщиков. Команда ясно дала понять, что не собирается никого подписывать до того, как мы вернёмся к гонкам, поскольку им было нужно время. Я, в свою очередь, принял решение рассмотреть альтернативные варианты на случай, если „Мерседес“ по какой-то причине решит не продлевать контракт.



Я не хочу вдаваться в подробности насчёт того, как далеко зашли разговоры с другими командами, но я в любом случае искал варианты», — приводит слова Боттаса PitPass.



Напомним, 6 августа стало известно, что Боттас продлил контракт с «Мерседесом» на сезон-2021.