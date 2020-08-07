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В «Рейсинг Пойнт» озадачены решением ФИА

В «Рейсинг Пойнт» озадачены решением ФИА
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Рейсинг Пойнт» Отмар Зафнауэр прокомментировал решение ФИА о наказании команды за нарушение спортивного регламента.

«Хорошая новость в том, что наша машина признана легальной с точки зрения технического регламента, так что мы можем продолжать использовать эти воздуховоды тормозов. Это просто процедура, связанная со спортивным регламентом. Мы читали регламент, и в нём нет никаких положений, которые запрещали бы нам делать то, что мы сделали. Можно сказать, что другие команды делают то же самое, в большей или меньшей степени, так что решение ФИА озадачивает.

Теперь нам нужно решить, будем ли мы обжаловать это наказание и подавать апелляцию. Хорошо, что мы можем продолжать использовать машину в том виде, в котором она есть, что в этот уик-энд, что в дальнейшем, потому что она соответствует регламенту», — приводит слова Зафнауэра Crash.

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