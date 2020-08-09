Финал седьмого этапа чемпионата России Forza Motorsport стартует в 18:00

Сегодня, 9 августа, состоится финал седьмого этапа чемпионата России Forza Motorsport. Официальный автомобиль гонки — Ferrari Spa 330 p4. Соревноваться участники седьмого этапа чемпионата Forza Motorsport 2020 будут на британской трассе «Сильверстоун».



В отборочных заездах приняли участие более 3 600 человек, 18 из которых прошли в финал этапа. В финале, помимо кибергонщиков, примут участие представители Black Monster Energy:

• легендарный стантрайдер, атлет Black Monster Energy Марат Канкадзе,

• маркетинг-директор «Монстр Энерджи Рус» Иван Соломин.



Прямая трансляция финала седьмого этапа начнётся в 18:00 в официальной группе турнира «ВКонтакте».

Партнеры чемпионата:

Официальный партнер – Black Monster Energy

Официальная платформа – XBOX. Бука — официальный дистрибутор Xbox.

Официальные дисплеи – Samsung.

Официальные шины – Hankook.

Официальные рули и гарнитуры – Thrustmaster.