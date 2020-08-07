Гасли: не чувствовал себя в машине так же хорошо, как в прошлый уик-энд

Гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при 70-летия Формулы-1. Во второй тренировке француз стал 13-м.



«Сегодня не чувствовал себя в машине так же хорошо, как в прошлый уик-энд, так что мы многое протестировали в течение первой и второй тренировок. Хотели попробовать другие направления настроек, чтобы сделать машину лучше, но у меня нет ощущения, что мы нашли лучшие настройки. В прошлый уик-энд я был вполне доволен с самого начала, так что нам нужно проанализировать всё вечером и поработать. Разрывы очень маленькие, но, если хотим иметь шанс на попадание в третий сегмент, думаю, нужно найти немного больше скорости к субботе», — приводит слова Гасли пресс-служба «Альфа Таури».