Ферстаппен прокомментировал итоги тренировок Гран-при 70-летия

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился впечатлениями от свободных практик Гран-при 70-летия, дав понять, что в целом доволен днём.

«Мы сделали всё что хотели. Доволен в целом и неплохим днём в частности. В минувший уик-энд отставание от „Мерседеса“ было большим, так что нормально, что мы не смогли изменить это каким-то магическим образом всего за несколько дней. Но мы делаем всё что в наших силах.

Попробовали несколько вещей. Мне кажется, некоторые решения были действительно достойными, но, конечно, нужно по-настоящему поработать с данными в течение ночи. Мне кажется, в квалификации может получиться плотная борьба, но в гонке, скорее всего, я снова буду ехать один. Что касается резины, «софт» подвергается очень серьёзной деградации, работать с одним пит-стопом будет почти невозможно", — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».