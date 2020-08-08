Феттель: я определился со своим будущим

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель сообщил, что принял решение о своём будущем.
«Я определился со своим будущим. Посмотрим, что из этого получится. Ближайшие пару недель не стоит ждать новостей и давить на меня. Если проект интересен, мне есть что дать ему. Сумма в чеке не так важна», — приводит слова Себастьяна Феттеля Planet F1.
СМИ сообщили, что Себастьян Феттель подписал трёхлетний контракт с «Рейсинг Пойнт». Ряд источников сообщил, что на приглашении Феттеля настаивал лично владелец «Рейсинг Пойнт» Лоуренс Стролл. Его команда со следующего сезона будет переименована в «Астон Мартин» и получит статус заводской. По мнению Стролла, Перес, хоть и является быстрым пилотом, а также приносит с собой спонсорские деньги, не вписывается в концепцию нового проекта. Многие СМИ писали, что владелец команды хочет видеть более узнаваемого в мире Ф-1 пилота в качестве лидера коллектива.
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