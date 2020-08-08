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Даниил Квят объяснил неудачную квалификацию порывом ветра

Даниил Квят объяснил неудачную квалификацию порывом ветра
Авто / Формула-1 0

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят, показавший в квалификации Гран-при 70-летия только 16-й результат, прокомментировал выступление. По словам россиянина, пробиться во второй сегмент сессии ему помешал порыв ветра.

«Сегодня очень не повезло. У меня мог получиться очень хороший круг, как вдруг в 15-м повороте застал врасплох порыв ветра, это стоило мне много времени. Если говорить о положительном, то зачастую в гонках мы отыгрываемся после неудачных квалификационных сессий. Так что просто нужно продолжать атаковать. Убеждён, мы соберём всё воедино, покажем достойную гонку и будем бороться за очки», — приводит слова Квята пресс-служба «Альфа Таури».

Напомним, напарник Квята Пьер Гасли в квалификации стал седьмым.

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