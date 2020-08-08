Албон объяснил, что помешало ему показать высокий результат в квалификации

Пилот «Ред Булл» Александер Албон прокомментировал итоги квалификации Гран-при 70-летия. По словам гонщика, переход на «софт» в третьем сегменте помешал показать высокий результат.

«Было комфортно в машине, и всё выглядело неплохо вплоть до третьего сегмента, когда мы перешли с „медиума“ на „софт“. В тот момент у меня начались проблемы с балансом. Был настроен оптимистично перед последней попыткой, но всё пошло иначе, возможно, сыграл роль и ветер. Конечно, не могу быть доволен девятой позицией.

Некоторые команды сумели заставить работать «софт», у нас с этим возникли проблемы. Нужно понять, что стало причиной этого. Завтра у нас интересный день — будут доступны разные стратегии. В минувшей гонке показали, что у нас есть гоночный темп. Планируем выжимать максимум, прорваться вперёд и сделать свою работу", — приводит слова Албона пресс-служба «Ред Булл».