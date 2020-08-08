Албон объяснил, что помешало ему показать высокий результат в квалификации

Пилот «Ред Булл» Александер Албон прокомментировал итоги квалификации Гран-при 70-летия. По словам гонщика, переход на «софт» в третьем сегменте помешал показать высокий результат.
«Было комфортно в машине, и всё выглядело неплохо вплоть до третьего сегмента, когда мы перешли с „медиума“ на „софт“. В тот момент у меня начались проблемы с балансом. Был настроен оптимистично перед последней попыткой, но всё пошло иначе, возможно, сыграл роль и ветер. Конечно, не могу быть доволен девятой позицией.
Некоторые команды сумели заставить работать «софт», у нас с этим возникли проблемы. Нужно понять, что стало причиной этого. Завтра у нас интересный день — будут доступны разные стратегии. В минувшей гонке показали, что у нас есть гоночный темп. Планируем выжимать максимум, прорваться вперёд и сделать свою работу", — приводит слова Албона пресс-служба «Ред Булл».
- 8 августа 2020
-
21:37
-
21:35
-
21:32
-
21:10
-
21:04
-
20:59
-
20:50
-
20:42
-
20:37
-
20:34
-
20:29
-
20:09
-
19:44
-
19:12
-
19:06
-
18:55
-
18:47
-
18:22
-
18:07
-
17:32
-
17:26
-
17:21
-
17:06
-
16:04
-
15:45
-
15:32
-
15:30
-
14:15
-
14:02
-
13:09
-
12:20
-
11:44
-
11:28
-
10:27
-
10:00