Росберг — о Хюлькенберге: эпичное возвращение

Чемпион мира Формулы-1 2016 года Нико Росберг остался в восторге от выступления Нико Хюлькенберга в квалификации Гран-при 70-летия. Напомним, Хюлькенберг занял третье место, уступив только дуэту из «Мерседеса».

«Какое эпичное возвращение, сделанное Хюлькенбергом в квалификации. Третье место. Вот это да! Он снова доказал, насколько принадлежит Формуле-1», — написал Росберг на своей странице в социальной сети «Твиттер».

Напомним, на сегодняшний день у Хюлькенберга нет места боевого пилота в Формуле-1. На Гран-при 70-летия он выступает в составе «Рейсинг Пойнт», заменяя Серхио Переса, который заразился коронавирусом.

Нико Хюлькенберг остался без места в Формуле-1 после минувшего сезона. 2019 год он провёл в составе «Рено».