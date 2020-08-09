Хорнер объяснил, почему Албон слабо провёл третий сегмент квалификации

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился впечатлениями от квалификации Гран-при 70-летия и рассказал, почему Александер Албон не лучшим образом провёл третий сегмент квалификации. Напомним, пилот примет старт в гонке с девятой позиции.
«Квалификация была не самой простой с точки зрения стратегия. Резина у всех команд вела себя по-разному. Ферстаппен показал хороший круг на „харде“ во втором сегменте и теперь будет единственным пилотом, стартующим на более жёсткой резине, что позволит нам проявлять гибкость в стратегии.
Албон легко пробился в третий сегмент на «медиуме». Но в Q3 не чувствовал себя комфортно на «софте» и испытывал проблемы с балансом. Теперь он примет старт только с девятой позиции", — приводит слова Хорнера пресс-служба «Ред Булл».
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