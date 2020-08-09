В «Рейсинг Пойнт» ответили на подозрения, что Хюлькенберга позвали в боксы ради Стролла

Пресс-служба команды «Рейсинг Пойнт» объяснила, почему немецкий пилот Нико Хюлькенберг совершил дополнительный пит-стоп незадолго до финиша, из-за чего оказался позади Лэнса Стролла и чуть позже обогнавшего его Александера Албона. Немец, заменяющий Серхио Переса, перешёл на шины «софт» и финишировал на седьмой позиции.



«Нико сообщил о существенной вибрации ближе к концу гонки, из-за чего его третий раз позвали на пит-стоп. Без остановки он бы вряд ли доехал до клетчатого флага», — гласит сообщение «Рейсинг Пойнт» в «Твиттере».



Один из болельщиков подверг сомнению такую версию, написав: «Решение принял папочка Стролл». Команда ответила: «Когда мы в последний раз проверяли, не он был нашим гоночным стратегом».