«Рейсинг Пойнт» опять вызвали к судьям по поводу воздухозаборников

Представители команды Формулы-1 «Рейсинг Пойнт» вызваны к стюардам Гран-при 70-летия. Это решение было принято после того, как технический делегат чемпионата Джо Бауэр констатировал, что на болидах «Рейсинг Пойнт» установлены те же самые задние тормозные воздухозаборники, что и на предыдущих этапах сезона-2020. Ранее судьи решили, что при создании воздухозаборников в «Рейсинг Пойнт» скопировали дизайн «Мерседеса», что запрещено правилами. За это команда была лишена 15 очков в Кубке конструкторов, однако по итогам всех Гран-при, кроме этапа в Штирии, «Рейсинг Пойнт» получил от судей только предупреждение.



При этом технический директор Формулы-1 Николас Томбасис отметил, что «Рейсинг Пойнт» сможет дальше использовать спорные воздухозаборники, так как они соответствуют техническому регламенту, а претензии были только к процессу их создания, за который команда уже получила штраф. Вероятнее всего, по итогам Гран-при 70-летия «Рейсинг Пойнт» вновь получит предупреждение — ситуация будет повторяться до конца чемпионата или до решения Апелляционного суда ФИА, в который намерены обратиться сразу пять команд Формулы-1, включая сам «Рейсинг Пойнт».