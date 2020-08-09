Алексей Головня выиграл второй этап RDS GP

В Нижнем Новгороде на трассе NRing завершился второй этап российской дрифт-серии RDS GP, который стал одним из самых спорных с точки зрения судейства в чемпионате, что отметили зрители.



По итогам парных заездов победителем этапа в Нижнем Новгороде стал Алексей Головня — пилот из Киева, представляющий Lukoil Racing Drift Team на Toyota GT86. Второе место занял представитель Иркутска Евгений Лосев из команды Fail Crew на Toyota Mark II, а топ-3 дополнил действующий чемпион RDS GP красноярец Георгий Чивчян, выступающий на Nissan Silvia S15 команды «Форвард Авто».



В командном зачёте первое место досталось Fail Crew, второе — у «Форвард Авто», а тройку призёров замкнул коллектив Lukoil Racing Drift Team.



Третий этап RDS GP пройдёт 29-30 августа в Санкт-Петербурге на трассе «Игора Драйв».