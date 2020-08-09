Бинотто: разворот гораздо больше испортил гонку Феттеля, чем стратегия

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто ответил на критику Себастьяна Феттеля после финиша Гран-при 70-летия.



«Мы позвали Себастьяна на первый пит-стоп на пару кругов раньше, после чего он оказался позади Райкконена. Мы знали, что он быстро восстановит позицию на трассе. Мы хотели помочь Леклеру продолжить отыгрывать позиции. Это был верный выход для команды. Не думаю, что этим мы навредили Себастьяну. Он моментально отыграл позицию, обогнав Кими.



Феттель не мог опередить Квята из-за позднего пит-стопа, потому что у них был одинаковый темп. Опередив Сайнса благодаря раннему пит-стопу, Себ оказался 12-м и в любом случае финишировал бы там. Его гонка была испорчена на старте — разворот повлиял на его результат больше, чем стратегия», — приводит слова Маттиа Бинотто Motorsport.