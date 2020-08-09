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Вольф ответил на слова Боттаса про то, что команда «спала»

Вольф ответил на слова Боттаса про то, что команда «спала»
Авто / Формула-1 0

Глава «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал заявление своего пилота Валттери Боттаса, что, по мнению финна, немецкая команда проспала тактику Макса Ферстаппена и из-за этого лишилась шансов на победу на Гран-при 70-летия Формулы-1.

«Я только что поговорил с Валттери. Не думаю, что мы спали, но я понимаю его взгляд. Думаю, сегодня наша машина просто была медленнее, нам нужно это признать. Его точка зрения касается того, что мы должны были сделать что-то не так, как Макс. Но если говорить по фактам, то это ничего не изменило бы, потому что Макс выехал бы на свежих шинах, а мы продолжили бы ехать на шинах, которые были уже не в лучшем состоянии. Так что не уверен, что мы могли бы отработать лучше.

Конечно, он был недоволен, ведь занимал второе место, а Льюис — третье, но мы изучали, что происходит на трассе, когда получили старые шины Валттери и увидели, что на них ещё осталось много резины. Поэтому мы продлили отрезок Льюиса — да, уже были серьёзные вибрации, но оставалось много резины. Он ехал всё быстрее и быстрее по мере того, как резины становилось меньше, поэтому мы смогли продлить отрезок, и в итоге Льюис опередил Валттери. Ясно, что он недоволен, я полностью это уважаю. Никто из нас не доволен результатом», — приводит слова Вольфа Motorsport.

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