Владелец «Рейсинг Пойнт» адресовал резкое послание конкурентам

Владелец «Рейсинг Пойнт» Лоуренс Стролл адресовал весьма резкое послание конкурентам своей команды, обвинив их в неспортивном поведении.



«Нечасто выступаю публично, однако я невероятно зол заявлениями о том, что мы что-то скрывали или кого-то обманывали. Особенно это касается комментариев, которые исходят от наших конкурентов.

Никогда в жизни не жульничал. Эти обвинения абсолютно неприемлемы и не соответствуют действительности. Моя честность и честность моей команды не подлежит никаким сомнениям.

Я потрясён тем, как «Рено», «Макларен», «Феррари» и «Уильямс» воспользовались этой возможностью, что подать апелляцию и тем самым попытались отвлечь внимание от наших выступлений. Они мешают наше имя с грязью. И я не буду стоять в стороне. Моя команда неустанно работала, чтобы построить конкурентоспособный болид, который у нас сейчас есть. Я искренне огорчён неспортивным поведением наших соперников», — цитирует Лоуренса Стролла Reuters.

Также владелец «Рейсинг Пойнт» заявил, что предпримет «все необходимые действия», чтобы доказать невиновность команды.