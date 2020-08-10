Владелец «Рейсинг Пойнт» адресовал резкое послание конкурентам

Владелец «Рейсинг Пойнт» Лоуренс Стролл адресовал весьма резкое послание конкурентам своей команды, обвинив их в неспортивном поведении.
«Нечасто выступаю публично, однако я невероятно зол заявлениями о том, что мы что-то скрывали или кого-то обманывали. Особенно это касается комментариев, которые исходят от наших конкурентов.
Никогда в жизни не жульничал. Эти обвинения абсолютно неприемлемы и не соответствуют действительности. Моя честность и честность моей команды не подлежит никаким сомнениям.
Я потрясён тем, как «Рено», «Макларен», «Феррари» и «Уильямс» воспользовались этой возможностью, что подать апелляцию и тем самым попытались отвлечь внимание от наших выступлений. Они мешают наше имя с грязью. И я не буду стоять в стороне. Моя команда неустанно работала, чтобы построить конкурентоспособный болид, который у нас сейчас есть. Я искренне огорчён неспортивным поведением наших соперников», — цитирует Лоуренса Стролла Reuters.
Также владелец «Рейсинг Пойнт» заявил, что предпримет «все необходимые действия», чтобы доказать невиновность команды.
- 10 августа 2020
-
10:59
-
10:43
-
10:36
-
10:21
-
10:17
-
10:11
-
09:48
-
09:16
-
08:54
-
00:53
-
00:27
- 9 августа 2020
-
23:38
-
22:39
-
22:30
-
22:14
-
21:51
-
21:38
-
21:22
-
20:54
-
20:01
-
19:58
-
19:55
-
19:52
-
19:50
-
19:46
-
19:35
-
19:30
-
19:19
-
19:05
-
19:00
-
18:45
-
18:39
-
18:35
-
18:21
-
18:18