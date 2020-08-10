Марко заявил, что «Ред Булл» даст Албону дополнительное время, чтобы проявить себя

Консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заявил, что австрийская команда не будет давить на Александера Албона и даст ему время, чтобы тот постарался подтянуться к лидеру коллектива – Максу Ферстаппену.



«Пока команда видит, что он прогрессирует и его результаты улучшаются, мы продолжим давать ему время. В этом сезоне у Алекса было много трудностей, включая проблему с двигателем и инцидент с Хэмилтоном. В результате ему всё ещё не хватает уверенности в себе.



Но у него есть скорость. На третьем отрезке гонки в Сильверстоуне Алекс хорошо себя проявил. Думаю, очевидно, что он молод, и ему всё ещё не хватает опыта. Ему нужно время, чтобы добиться большей стабильности», — приводит слова Марко GrandPrix.



Напомним, на Гран-при 70-летия Формулы-1 Албон финишировал пятым, в то время как Ферстаппен на аналогичном болиде стал победителем гонки.

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