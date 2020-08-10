Авария Шварцмана и Шумахера в борьбе за победу. Видео с болида преследователя

Пресс-служба Формулы-2 опубликовала новую видеозапись аварии российского гонщика «Према» Роберта Шварцмана и его напарника Мика Шумахера. На этот раз аварию показали с онборд-камеры Юки Цуноды.



За победу в гонке боролись Роберт Шварцман, Мик Шумахер и Юки Цунода.



На предпоследнем круге Мик атаковал россиянина, и в итоге уже на входе в поворот между ними произошёл контакт. Ситуацией воспользовался Цунода, захвативший лидерство, вторым стал Шумахер. На машине Шварцмана было повреждено переднее антикрыло, и он откатился назад, финишировав лишь 13-м. Мик Шумахер принёс извинения команде за инцидент.

Соответствующее видео доступно на странице Формулы-2 в «Твиттере». Права на видео принадлежат Formula Two Championship Limited.

После этой неудачи Шварцман по-прежнему занимает третье место в общем зачёте.