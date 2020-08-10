Попов: интересно было бы посмотреть на Квята в «Ред Булл»

Комментатор Алексей Попов считает, что было бы интересно посмотреть на уровень выступлений Даниила Квята в «Ред Булл» в качестве напарника Макса Ферстаппена.



«Многие удивились жёсткой критике в адрес Боттаса и Феттеля. Многие говорят, что их приносят в жертву их первым номерам. То, что это происходит в „Ред Булл“, можно даже не обосновывать. Всё говорит само за себя. С одной стороны, у Албона куча красивых обгонов и так далее. Но всё происходит потому, что ему приходится откуда-то прорываться. Итоговый результат — одна машина победила, а вторая — пятая. С кучей обгонов, но… Не о чем говорить. Ситуация „Бенеттона“ 92-95.



Интересно, кстати, было бы посмотреть на Квята в „Ред Булл“. Не считаю, что он плохо провёл сезон против Риккардо в „Ред Булл“. Посмотрел бы на него в качестве партнёра Ферстаппена. Тогда можно будет судить. Макс растёт не по годам. Даниил опытнее, но Макс очень силён. И ему нет даже 23 лет», — сказал Попов в своём подкасте.