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Леклер перед гонкой предложил команде стратегию с одним пит-стопом

Леклер перед гонкой предложил команде стратегию с одним пит-стопом
Авто / Формула-1 0

Пилот «Феррари» Шарль Леклер признался, что был удивлён высоким гоночным темпом «Феррари» на Гран-при 70-летия. По словам Леклера, команда была обеспокоена идеей провести один пит-стоп в ходе гонки.

«Я доволен результатом гонки. Я был удивлён скоростью. Я не понял, откуда у нас такой темп. Это стало сюрпризом. Утром в воскресенье я бы подписался под словами, что я финиширую восьмым. Я счастлив.

Я настаивал на том, чтобы попытаться заставить работать универсальную стратегию. Думаю, команда была несколько обеспокоена, что было понятно, учитывая произошедшее на прошлой неделе. Но я был уверен, что справлюсь.

В итоге нам удалось заставить стратегию работать и финишировать на четвёртой позиции. Я доволен», — приводит слова Шарля Леклера RaceFans.

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