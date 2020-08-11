Леклер перед гонкой предложил команде стратегию с одним пит-стопом

Пилот «Феррари» Шарль Леклер признался, что был удивлён высоким гоночным темпом «Феррари» на Гран-при 70-летия. По словам Леклера, команда была обеспокоена идеей провести один пит-стоп в ходе гонки.



«Я доволен результатом гонки. Я был удивлён скоростью. Я не понял, откуда у нас такой темп. Это стало сюрпризом. Утром в воскресенье я бы подписался под словами, что я финиширую восьмым. Я счастлив.



Я настаивал на том, чтобы попытаться заставить работать универсальную стратегию. Думаю, команда была несколько обеспокоена, что было понятно, учитывая произошедшее на прошлой неделе. Но я был уверен, что справлюсь.



В итоге нам удалось заставить стратегию работать и финишировать на четвёртой позиции. Я доволен», — приводит слова Шарля Леклера RaceFans.