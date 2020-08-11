В «Феррари» официально подтвердили протест против решения ФИА по «Рейсинг Пойнт»

Руководство «Феррари» официально подтвердило намерение подать протест против решения, принятого руководством ФИА по делу «Рейсинг Пойнт». Таким образом, итальянская команда стала первой из всех, кто подтвердил протест. В СМИ уже появлялась информация, что на такой же шаг пойдут в «Рено» и «Макларене».

Напомним, в канун Гран-при 70-летия руководство ФИА частично удовлетворило протест, поданный «Рено». На «Рейсинг Пойнт» наложили штраф — 15 очков и 400 тысяч евро за использование тормозных воздуховодов, по факту спроецированных инженерами «Мерседеса». При этом в дальнейшем «Рейсинг Пойнт» разрешили использовать спорные элементы.

Команды Формулы-1 посчитали такие штрафные санкции слишком мягкими.