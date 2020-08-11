В «Рено» присоединились к «Феррари», официально подтвердив протест по решению ФИА

Руководство «Рено» подтвердило намерение подать апелляцию на решение ФИА по «Рейсинг Пойнт», сообщает пресс-служба команды на официальной странице в «Твиттере». Таким образом, французский коллектив стал вторым, который будет опротестовывать решение ФИА. Также в Энстоуне подчеркнули, что будут работать с руководством чемпионата, дабы прояснить позиции регламента на 2021 год. В «Рено» отмечают, что все команды должны работать над элементами аэродинамики самостоятельно.

Напомним, в канун Гран-при 70-летия руководство ФИА частично удовлетворило протест, поданный «Рено». На «Рейсинг Пойнт» наложили штраф — 15 очков и 400 тысяч евро за использование тормозных воздуховодов, по факту спроецированных инженерами «Мерседеса». При этом в дальнейшем «Рейсинг Пойнт» разрешили использовать спорные элементы.



Команды Формулы-1 посчитали такие штрафные санкции слишком мягкими.