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Запрет на квалификационный режим мотора в Ф-1 могут ввести уже в этом сезоне

Запрет на квалификационный режим мотора в Ф-1 могут ввести уже в этом сезоне
Авто / Формула-1 0

Международная автомобильная федерация (ФИА) может запретить так называемый «квалификационный режим» силовых установок для Формулы-1 прямо в ходе сезона 2020 года, утверждает RaceFans. По данным издания, изменения в регламент планируются перед Гран-при Бельгии. Таким образом, этап в Испании станет последним, где команды смогут получить преимущество от «режима вечеринки».

Накануне появилась информация, что ФИА рассматривает возможность запрета квалификационного режима двигателей с начала следующего сезона. Но процесс может быть ускорен.

Федерация хочет прописать в регламенте, что настройки производительности силовой установки, используемые командами в квалификации, должны быть такими же, как и в гонке.

В Формуле-1 планируют запретить использование квалификационного режима мотора
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