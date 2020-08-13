Феттель ответил на предположения о возможном переходе в Формулу-Е

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель признался, что не понимает реакции СМИ и болельщиков на небольшие жесты, которыми он обменивается с представителями других команд в паддоке. Немец также прокомментировал предположения о том, что может перейти в Формулу-Е.

«Люди поднимают слишком большой шум из подобных моментов. Не знаю, что в этом интересного. Всегда одно и то же — стоит мне помахать Лоуренсу Строллу или Кристиану Хорнеру в паддоке, новость сразу оказывается на первых полосах. Я не первый раз сел в машину Отмара, но раньше это никого не интересовало. И нет, я не рассматриваю никаких вариантов вне Формулы-1», — приводит слова Феттеля GPBlog со ссылкой на Auto Hebdo.



Напомним, после того как Феттель покинул трассу «Сильверстоун» в компании Отмара Зафнауэра, многие посчитали это явным свидетельством того, что четырёхкратный чемпион мира может заключить контракт с «Рейсинг Пойнт».