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Себастьян Феттель уверен, что останется в «Феррари» до конца сезона

Себастьян Феттель уверен, что останется в «Феррари» до конца сезона
Авто / Формула-1 0

Четырёхкратный чемпион мира пилот «Феррари» Себастьян Феттель убеждён, что, невзирая на неудачный старт сезона, не потеряет место в «Скудерии» до завершения чемпионата.

«Не думаю, что это случится. Мы даже не рассматривали такой вариант и не обсуждали это. Этот вопрос нужно задавать не только мне. Но я знаю, какую работу могу делать. Да, пока гонки получаются не самые чистые. Но, убеждён, как только ситуация немного успокоится, в случае появления шансов на достойное выступление, я ими воспользуюсь.

Когда Себастьяна спросили, чувствует ли он, что в «Феррари» отдают предпочтение Шарлю Леклеру, немец ушёл от ответа.

«Просто пытаюсь делать свою работу», — приводит слова Феттеля GPFans.

Напомним, по завершении сезона-2020 Феттель покинет «Феррари», его место в команде займёт Карлос Сайнс.

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