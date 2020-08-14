Боттас — лучший в первой практике Гран-при Испании, Ферстаппен – 3-й, Квят — 17-й

На автодроме «Каталунья» завершилась первая свободная практика Гран-при Испании. Лучшее время по итогам заездов показал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Его напарник Льюис Хэмилтон стал вторым, тройку замкнул гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят показал 17-е время, у его напарника Пьера Гасли — 14-й результат.

Формула-1. Гран-при Испании. Первая свободная практика

1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.16,785

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,039

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,939

4. Шарль Леклер («Феррари») — +1,185

5. Себастьян Феттель («Феррари») — +1,196

6. Ромен Грожан («Хаас») — +1,506

7. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1,686

8. Александер Албон («Ред Булл») — +1,821

9. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,835

10. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,858

11. Карлос Сайнс-младший («Макларен») — +1,948

12. Эстебан Окон («Рено») — +1,951

13. Ландо Норрис («Макларен») — +1,959

14. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +2,103

15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +2,132

16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +2,196

17. Даниил Квят («Альфа Таури») — +2,360

18. Даниэль Риккардо («Рено») — +2,445

19. Николас Латифи («Уильямс») — +3,549

20. Рой Ниссани («Уильямс») — +3,879.