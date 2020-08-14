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Боттас — лучший в первой практике Гран-при Испании, Ферстаппен – 3-й, Квят — 17-й

Боттас — лучший в первой практике Гран-при Испании, Ферстаппен – 3-й, Квят — 17-й
Авто / Формула-1 0

На автодроме «Каталунья» завершилась первая свободная практика Гран-при Испании. Лучшее время по итогам заездов показал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Его напарник Льюис Хэмилтон стал вторым, тройку замкнул гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят показал 17-е время, у его напарника Пьера Гасли — 14-й результат.

Формула-1. Гран-при Испании. Первая свободная практика

1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.16,785
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,039
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,939
4. Шарль Леклер («Феррари») — +1,185
5. Себастьян Феттель («Феррари») — +1,196
6. Ромен Грожан («Хаас») — +1,506
7. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1,686
8. Александер Албон («Ред Булл») — +1,821
9. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,835
10. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,858
11. Карлос Сайнс-младший («Макларен») — +1,948
12. Эстебан Окон («Рено») — +1,951
13. Ландо Норрис («Макларен») — +1,959
14. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +2,103
15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +2,132
16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +2,196
17. Даниил Квят («Альфа Таури») — +2,360
18. Даниэль Риккардо («Рено») — +2,445
19. Николас Латифи («Уильямс») — +3,549
20. Рой Ниссани («Уильямс») — +3,879.

Формула-1 2020. Этап 6, Барселона, Испания
Гран-при Испании. Свободная практика 1
14 августа 2020, пятница. 12:00 МСК
Окончено
1
Валттери Боттас
Mercedes AMG F1
1:16.785
2
Льюис Хэмилтон
Mercedes AMG F1
+0.039
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.939
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