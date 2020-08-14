«Мерседес» готов подписать Договор согласия

Глава «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, что руководство команды уже готово подписать новый Договор согласия и остаться в чемпионате Формулы-1 как минимум до 2026 года.
«Я поменял своё мнение ещё в Сильверстоуне. Не думаю, что все команды смогут объединиться. Все команды пытаются добиться каких-либо небольших соглашений, а в прессе культивируются система обвинений. Мы решили двигаться вперёд с Liberty Media. Я провёл конструктивные переговоры с Чейзом Кэри на минувшей неделе.
Больше всего хочу прояснить то, что чувствую в отношении Договора согласия. Сейчас хорошее время, чтобы подписать его", — приводит слова Вольфа The Race.
Отметим, что на минувшей неделе Вольф намекал, что недоволен отношением руководства Ф-1 к «Мерседесу» и заявлял о неготовности подписывать документ.
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