Квят: нелегко найти верный баланс
Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Испании.
«Было жарко и нелегко найти верный баланс. Думаю, у нас осталось ещё много работы, но, если получу желаемый баланс, всё будет хорошо. В настоящий момент мы не там, где бы нам хотелось быть, но завтра должно быть лучше.
Не знаю, чего ждать от гонки. Мы не знаем точно, где находимся, я просто сфокусирован на собственных ощущениях», — рассказал Даниил в интервью после тренировки.
По итогам первой пятничной тренировки Даниил остался на 17-й позиции, потеряв время из-за механических проблем, на второй тренировке Даниил показал 15-й результат.
Квалификация Гран-при Испании состоится сегодня, 15 августа.
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