Себастьян Феттель: пытался сделать всё, что в моих силах
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель поделился впечатлениями от очередной неудачной для себя квалификации. В квалификационной сессии Гран-при Испании немец снова не пробился в третий сегмент и показал только одиннадцатое время. По словам Себастьяна, на втором секторе поведение болида вызывало вопросы.
«На втором секторе поведение болида становилось всё более нервным. В пятом повороте мне также приходилось непросто. К концу круга всё улучшалось, но мне всё ещё сложно было находить баланс. Есть вопросы, на которые у меня нет ответов. Но я пытался делать всё, что в моих силах, и не обращать внимания на то, что могло работать не лучшим образом», — приводит слова Феттеля BBC.
Напомним, напарник Феттеля Шарль Леклер примет старт с девятой позиции.
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