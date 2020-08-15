Себастьян Феттель: пытался сделать всё, что в моих силах

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель поделился впечатлениями от очередной неудачной для себя квалификации. В квалификационной сессии Гран-при Испании немец снова не пробился в третий сегмент и показал только одиннадцатое время. По словам Себастьяна, на втором секторе поведение болида вызывало вопросы.

«На втором секторе поведение болида становилось всё более нервным. В пятом повороте мне также приходилось непросто. К концу круга всё улучшалось, но мне всё ещё сложно было находить баланс. Есть вопросы, на которые у меня нет ответов. Но я пытался делать всё, что в моих силах, и не обращать внимания на то, что могло работать не лучшим образом», — приводит слова Феттеля BBC.

Напомним, напарник Феттеля Шарль Леклер примет старт с девятой позиции.