Квят не переживает из-за своих результатов в квалификациях

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят заявил, что его не беспокоят частые неудачи в квалификационных сессиях. Частично поражения напарнику по команде он списывает на невезение. Кроме того россиянин подчеркнул, что доволен своим выступлением в квалификации Гран-при Испании.
«Сегодня у меня получилась очень сложная третья тренировка, из-за чего я оказался в роли отстающего. В двух квалификациях в Сильверстоуне мне не повезло, поэтому я не принимаю такие результаты на свой счёт.
Пока я стартую с достаточно хороших позиций, которые позволяют зарабатывать очки. Как известно, воскресенье – самый важный день гоночного уик-энда, а не суббота.
Если говорить о квалификациях в сезоне в целом, то я ответил вам и про Сильверстоун, где мне не повезло. Я не особо переживаю по этому поводу и вполне доволен сегодняшней квалификацией", — приводит слова Квята F1News.
- 15 августа 2020
-
23:54
-
22:31
-
22:13
-
22:11
-
21:55
-
21:35
-
21:17
-
21:16
-
20:11
-
19:56
-
19:46
-
19:34
-
19:21
-
19:17
-
19:10
-
18:59
-
18:20
-
18:07
-
17:53
-
17:29
-
17:25
-
17:17
-
17:06
-
16:05
-
16:01
-
15:56
-
15:46
-
15:30
-
14:16
-
14:15
-
13:57
-
12:44
-
12:30
-
12:18
-
12:16