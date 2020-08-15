Квят не переживает из-за своих результатов в квалификациях

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят заявил, что его не беспокоят частые неудачи в квалификационных сессиях. Частично поражения напарнику по команде он списывает на невезение. Кроме того россиянин подчеркнул, что доволен своим выступлением в квалификации Гран-при Испании.

«Сегодня у меня получилась очень сложная третья тренировка, из-за чего я оказался в роли отстающего. В двух квалификациях в Сильверстоуне мне не повезло, поэтому я не принимаю такие результаты на свой счёт.



Пока я стартую с достаточно хороших позиций, которые позволяют зарабатывать очки. Как известно, воскресенье – самый важный день гоночного уик-энда, а не суббота.

Если говорить о квалификациях в сезоне в целом, то я ответил вам и про Сильверстоун, где мне не повезло. Я не особо переживаю по этому поводу и вполне доволен сегодняшней квалификацией", — приводит слова Квята F1News.