«Рейсинг Пойнт» вновь получил предупреждение

Команда Формулы-1 «Рено» вновь подала протест на результаты «Рейсинг Пойнт» на Гран-при Испании, сообщает официальный сайт ФИА.



Напомним, в канун Гран-при 70-летия руководство ФИА частично удовлетворило протест, поданный «Рено». На «Рейсинг Пойнт» наложили штраф — 15 очков и € 400 тыс. за использование тормозных воздуховодов, по факту спроектированных инженерами «Мерседеса».



Протест на это решение намеревались подавать в «Феррари», «Макларене», «Рено» и «Уильямсе». Итальянская команда уже обратилась с официальной жалобой на вердикт ФИА, «Уильямс» и «Макларен» приняли решение не подавать протест.



При этом «Рейсинг Пойнт» получил очередное предупреждение от ФИА за использование воздуховодов тормозов, скопированных у «Мерседеса».