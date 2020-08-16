«Рейсинг Пойнт» вновь получил предупреждение
Команда Формулы-1 «Рено» вновь подала протест на результаты «Рейсинг Пойнт» на Гран-при Испании, сообщает официальный сайт ФИА.
Напомним, в канун Гран-при 70-летия руководство ФИА частично удовлетворило протест, поданный «Рено». На «Рейсинг Пойнт» наложили штраф — 15 очков и € 400 тыс. за использование тормозных воздуховодов, по факту спроектированных инженерами «Мерседеса».
Протест на это решение намеревались подавать в «Феррари», «Макларене», «Рено» и «Уильямсе». Итальянская команда уже обратилась с официальной жалобой на вердикт ФИА, «Уильямс» и «Макларен» приняли решение не подавать протест.
При этом «Рейсинг Пойнт» получил очередное предупреждение от ФИА за использование воздуховодов тормозов, скопированных у «Мерседеса».
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