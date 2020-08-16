Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

«Рейсинг Пойнт» вновь получил предупреждение

«Рейсинг Пойнт» вновь получил предупреждение
Авто / Формула-1 0

Команда Формулы-1 «Рено» вновь подала протест на результаты «Рейсинг Пойнт» на Гран-при Испании, сообщает официальный сайт ФИА.

Напомним, в канун Гран-при 70-летия руководство ФИА частично удовлетворило протест, поданный «Рено». На «Рейсинг Пойнт» наложили штраф — 15 очков и € 400 тыс. за использование тормозных воздуховодов, по факту спроектированных инженерами «Мерседеса».

Протест на это решение намеревались подавать в «Феррари», «Макларене», «Рено» и «Уильямсе». Итальянская команда уже обратилась с официальной жалобой на вердикт ФИА, «Уильямс» и «Макларен» приняли решение не подавать протест.

При этом «Рейсинг Пойнт» получил очередное предупреждение от ФИА за использование воздуховодов тормозов, скопированных у «Мерседеса».

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020