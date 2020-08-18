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Браун — о Феттеле и «Феррари»: документы уже поданы, но официально развод ещё не оформлен

Браун — о Феттеле и «Феррари»: документы уже поданы, но официально развод ещё не оформлен
Авто / Формула-1 0

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун поделился мнением о ситуации между «Феррари» и Себастьяном Феттелем.

«Грустно, что сейчас „Феррари“ и Себастьян Феттель работают без энтузиазма, обе стороны знают, что их отношения заканчиваются. Сейчас они на том этапе, когда документы уже поданы, но официально развод ещё не оформлен. Это печально.

Отношения между пилотом и командой в нашем спорте играют важную роль. Пилот является частью команды, в Формуле-1 все выигрывают и проигрывают вместе. Когда пилоту сообщают, что он больше не нуже команде, коллективу тоже приходится непросто. Задача команды в таком случае — смягчить ситуацию. Я знаю по своему печальному опыту, что в такой ситуации пилоты могут вести себя просто ужасно», — приводит слова Росса Брауна официальный сайт Формулы-1.

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