Ф-1 расширит календарь сезона-2020 до 17 этапов, добавив Турцию и вторую гонку в Бахрейне

Формула-1 в ближайшее время расширит календарь нынешнего сезона до 17 гонок, в расписание вернётся Гран-при Турции, а также будет объявлено о двух этапах в Бахрейне, утверждает RaceFans.

По информации источника, Гран-при Турции состоится 15 ноября, через две недели после этапа в Имоле. Аналогичные сообщения распространили и местные СМИ.

Две гонки в Бахрейне могут пройти на разных версиях трассы. Финал сезона в Абу-Даби состоится на две недели позже, чем планировалось изначально, что позволит Ф-1 суммарно организовать 17 гонок.

Предварительный календарь оставшейся части сезона в Ф-1 с датой гонки:



30 августа. Гран-при Бельгии

6 сентября. Гран-при Италии

13 сентября. Гран-при Тосканы

27 сентября. Гран-при России

11 октября. Гран-при Айфеля

25 октября. Гран-при Португалии

1 ноября. Гран-при Эмилии-Романьи

15 ноября. Гран-при Турции

29 ноября. Гран-при Бахрейна

6 декабря. Гран-при Бахрейна 2 (название не утверждено)

13 декабря. Гран-при Абу-Даби.