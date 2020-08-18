Ф-1 расширит календарь сезона-2020 до 17 этапов, добавив Турцию и вторую гонку в Бахрейне

Формула-1 в ближайшее время расширит календарь нынешнего сезона до 17 гонок, в расписание вернётся Гран-при Турции, а также будет объявлено о двух этапах в Бахрейне, утверждает RaceFans.
По информации источника, Гран-при Турции состоится 15 ноября, через две недели после этапа в Имоле. Аналогичные сообщения распространили и местные СМИ.
Две гонки в Бахрейне могут пройти на разных версиях трассы. Финал сезона в Абу-Даби состоится на две недели позже, чем планировалось изначально, что позволит Ф-1 суммарно организовать 17 гонок.
Предварительный календарь оставшейся части сезона в Ф-1 с датой гонки:
30 августа. Гран-при Бельгии
6 сентября. Гран-при Италии
13 сентября. Гран-при Тосканы
27 сентября. Гран-при России
11 октября. Гран-при Айфеля
25 октября. Гран-при Португалии
1 ноября. Гран-при Эмилии-Романьи
15 ноября. Гран-при Турции
29 ноября. Гран-при Бахрейна
6 декабря. Гран-при Бахрейна 2 (название не утверждено)
13 декабря. Гран-при Абу-Даби.
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