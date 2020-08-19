В «Мерседесе» и «Ред Булл» рассказали о новинках к Гран-при Бельгии

«Мерседес» и «Ред Булл» готовят новинки к ближайшему этапу Формулы-1, который состоится на бельгийской трассе «Спа-Франкоршам», сообщает Auto Motor und Sport.

«Мы должны получить значительное улучшение шасси», — заявил советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко.

В «Мерседесе» подтвердили, что не ограничатся стандартными аэропакетами с меньшей прижимной силой для этапов в Бельгии и Италии, но и привезут новинки, которые должны повысить общую производительность их болида.



Напомним, после шести этапов нынешнего сезона «Мерседес» лидирует в Кубке конструкторов. В активе команды из Брэкли 221 очко. «Ред Булл» идёт вторым. У австрийского коллектива 135 баллов. На третьем месте – «Рейсинг Пойнт» (63).