Вольф посоветовал соперникам прекратить нападки на «Мерседес»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что конкурентам следует прекратить обвинять его команду в передаче данных «Рейсинг Пойнт».



«Если копирование болида было не просто по фотографиям, мы бы знали об этом. С моей точки зрения, продолжать этот спор бессмысленно. И я обязательно буду защищать наш бренд, если кто-то продолжит настаивать на нашей вине. Полагаю, произошедшее с «Рейсинг Пойнт» — просто лишний способ для конкурентов оказать сильное давление на «Мерседес», — отметил Вольф.

Споры вокруг этой ситуации вряд ли прекратятся. И нападки на «Мерседес», скорее всего, продолжатся. Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер, например, говорит, что он не удивлен тем, как Вольф яростно отрицает причастность «Мерседеса».

«Он должен так поступать, потому что, очевидно, они передали данные «Рейсинг Пойнт», что запрещено. По этой причине мы ничего не получаем от «Феррари», — цитирует Штайнера GrandPX.