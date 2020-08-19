Кубица — о выступлении в DTM: проигрывать 0,4 секунды предпоследнему — это ненормально
Польский гонщик DTM Роберт Кубица прокомментировал свои неудачные выступления на старте сезона серии.
«Если вы на 0,4 секунды медленнее, чем предпоследний гонщик, то это, вероятно, ненормально. Похоже, проблема не в том, что мы должны изменить пару параметров настройки автомобиля. Есть что-то большее, что сдерживает нас», — приводит слова Роберта Кубицы Przeglad Sportowy.
После четырёх гонок сезона-2020 DTM Роберт Кубица занимает последнюю строчку в личном зачёте чемпионата, финишировав дважды 14-м и дважды 13-м.
Напомним, Кубица проводит первый сезон в немецком кузовном первенстве. В прошлом сезоне Роберт выступал в составе команды Формулы-1 «Уильямс», вернувшись в чемпионат после долгого перерыва.
- 19 августа 2020
-
19:58
-
19:00
-
17:41
-
16:58
-
15:54
-
15:05
-
14:23
-
14:14
-
13:57
-
13:00
-
11:51
-
10:57
-
09:18
-
08:57
-
00:31
-
00:23
- 18 августа 2020
-
23:31
-
21:46
-
20:34
-
19:29
-
18:52
-
17:51
-
16:44
-
16:05
-
15:00
-
14:45
-
14:38
-
14:20
-
13:49
-
12:16
-
11:33
-
11:16
-
09:12
-
08:56
-
00:55
Партнерский контент