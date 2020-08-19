Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Кубица — о выступлении в DTM: проигрывать 0,4 секунды предпоследнему — это ненормально

Кубица — о выступлении в DTM: проигрывать 0,4 секунды предпоследнему — это ненормально
Авто / DTM/WTCR/Туринг 0

Польский гонщик DTM Роберт Кубица прокомментировал свои неудачные выступления на старте сезона серии.

«Если вы на 0,4 секунды медленнее, чем предпоследний гонщик, то это, вероятно, ненормально. Похоже, проблема не в том, что мы должны изменить пару параметров настройки автомобиля. Есть что-то большее, что сдерживает нас», — приводит слова Роберта Кубицы Przeglad Sportowy.

После четырёх гонок сезона-2020 DTM Роберт Кубица занимает последнюю строчку в личном зачёте чемпионата, финишировав дважды 14-м и дважды 13-м.

Напомним, Кубица проводит первый сезон в немецком кузовном первенстве. В прошлом сезоне Роберт выступал в составе команды Формулы-1 «Уильямс», вернувшись в чемпионат после долгого перерыва.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020