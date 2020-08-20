Алонсо: выиграть «500 миль Индианаполиса» будет сложно

Испанский гонщик Фернандо Алонсо признал, что победить в «500 милях Индианаполиса» будет трудно.
«Приехал сюда, чтобы попытаться одержать победу, но это сложная задача. Мог бы поехать в Барселону и быть там вместе с „Рено“, но я сейчас в Индианаполисе. Понимаю, насколько трудно быть конкурентоспособным в этой гонке, мы могли это увидеть в квалификации, но это никак не влияет на цели на гонку.
Стартовая позиция объяснима тем, что я разбил болид перед этим и нам пришлось собирать его заново. В гонке нас ждёт много работы, но попытаемся, поскольку удача может нам улыбнуться», — приводит слова Фернандо Алонсо AS.
Напомним, Алонсо давно пытается завоевать Тройную корону автоспорта — победу на Гран-при Монако, «24 часах Ле-Мана» и «500 милях Индианаполиса».
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