Эксперт считает, что новые владельцы быстро уволят Клэр Уильямс

Нидерландский гонщик Рендер ван дер Занде считает, что Клэр Уильямс покинет команду «Уильямс» уже на следующей неделе.



«Если всё подёт по плану, Клэр уйдёт из команды на следующей неделе. Она дочь босса, поэтому у неё были привелегии. Но сейчас это уже не так.



»Мерседес" добился успеха в Формуле-1, покупая лучших людей из других команд по всему миру. В этом вся фишка. Формула-1 — спорт людей. Если есть нужные кадры в команде, вы можете пойти далеко. Если сложите их вместе, то всё будет в полном порядке", — приводит слова ван дер Занде GPBlog.



Напомним, по условиям сделки, Dorliton Capital сохранят название команды Ф-1 «Уильямс», а также индекс болидов FW – в честь Фрэнка Уильямса. Гоночный коллектив продолжит базироваться в Гроуве.



Сделка получила единогласную поддержку совета директоров «Уильямса», включая сэра Фрэнка, который посчитал, что такой вариант обеспечит долгосрочный успех команды в Формуле-1.