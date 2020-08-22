Действующий чемпион MotoGP Маркес пропустит ещё 2–3 месяца

Действующий чемпион мира MotoGP гонщик заводской команды «Хонда» Марк Маркес не сможет вернуться на трассу в ближайшее время, сообщает Autosport. В «Хонде» отметили, что восстановление испанца после перелома плечевой кости проходит не так быстро, как ожидалось. В связи с этим спортсмен останется вне гонок ещё на 2–3 месяца.

Напомним, Марк Маркес получил перелом на первом этапе чемпионата мира сезона-2020. Он перенёс операцию и попробовал поучаствовать в квалификации на следующей неделе, тем самым усугубив повреждение. Марку потребовалась ещё одна операция.

Вероятнее всего, испанец вернётся в гонки только в заключительной части чемпионата. Всё это время его будет заменять резервист Штефан Брадль.