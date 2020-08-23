Тодт поддерживает возвращение трассы в Индианаполисе в календарь Формулы-1

Президент ФИА Жан Тодт поддержал идею возвращения трассы в Индианаполисе в календарь Формулы-1. По его словам, у автодрома есть всё необходимое, чтобы принимать этап чемпионата мира.

«Очевидно, что у Индианаполиса есть всё необходимое, чтобы принимать этап Формулы-1. Сейчас автодром перешёл в руки Роджера Пенске и его группы. Впечатлён тем, что им удалось сделать на трассе за столь короткий период времени. Роджер уже сейчас многого достиг в этом плане.

Индианаполис это что-то вроде Силиконовой долины для всего американского автоспорта. Так что возвращение этапа Формулы-1 будет большим событием и пойдёт на пользу Ф-1", — приводит слова Тодта Motorsport.

Напомним, в 2020 году в США из-за пандемии коронавируса не пройдёт ни одного этапа Формулы-1. В минувшем сезоне Ф-1 в календарь входил один Гран-при США, который провели в Остине.