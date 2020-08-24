Сато выиграл «500 миль Индианаполиса», Алонсо финишировал 21-м

Бывший гонщик Формулы-1, японец Такума Сато одержал победу в гонке «500 миль Индианаполиса». Второе место по итогам гонки досталось Скотту Диксону. Третьим стал Грэм Рэйхол. Четвёртое место по итогам гонки занял Сантино Ферруччи, пятым стал Джозеф Ньюгарден.



Испанский гонщик, двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо финишировал 21-м, потеряв много времени из-за заминки на пит-стопе.



Такума Сато после этого успеха стал двукратным победителем гонки «500 миль Индианаполиса».



«500 миль Индианаполиса».



1. Такума Сато

2. Скотт Диксон

3. Грэм Рэйхол

4. Сантино Ферруччи

5. Джозеф Ньюгарден

6. Патрисиу О'Уорд

7. Джеймс Хинчклифф

8. Колтон Херта

9. Джек Харви

10. Райан Хантер-Рэй

...21. Фернандо Алонсо.