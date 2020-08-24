Хюлькенберг: хотел бы выступать в одной команде с Миком Шумахером

Немецкий пилот Нико Хюлькенберг в настоящее время ведёт переговоры относительно контракта на 2021 год. Среди команд, в которых он может оказаться, — «Альфа Ромео» и «Хаас». В одном из этих коллективов в скором времени может дебютировать и Мик Шумахер, поэтому Хюлькенберга спросили, что он думает относительно совместного выступления с сыном семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера.
«Конечно, я был бы не против! Думаю, появление Мика в Формуле-1 — это лишь вопрос времени. Я уже гонялся против Михаэля и хотел бы выступать рядом с Миком», — приводит слова Хюлькенберга F1-Insider.
Нико уже говорил, что ведёт переговоры с двумя командами Формулы-1 по поводу контракта на 2021 год. В нынешнем сезоне он принял участие в двух Гран-при, где заменял Серхио Переса. У мексиканца был выявлен коронавирус.
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