Сайнс: в Спа у нас будет время, чтобы вспомнить Юбера

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс поделился ожиданиями от Гран-при Бельгии, а также отметил, что на уик-энде в Спа будет возможность вспомнить о французском гонщике Антуане Юбере, разбившемся насмерть на трассе в Бельгии во время гонки Формулы-2 в 2019 году.

«После второй серии строенных этапов у нас было несколько дней на передышку и подготовку к следующему Гран-при. Трасса в Спа — одна из любимых в календаре. Зная поведение болида в этом сезоне, надеюсь провести сильную гонку. Надеюсь также, что этап в Барселоне стал для нас поворотным моментом. Нужно продолжать в том же духе и извлечь из гонки в Испании максимум позитивной энергии, ведь борьба в Кубке конструкторов очень плотная. Если хотим продолжать борьбу, то не имеем права терять очки.

По приезде в Спа у нас будет время вспомнить Юбера, трагически погибшего там в прошлом году. Классный гонщик, ушедший от нас слишком рано. Где бы мы ни выступали, всегда помним о нём, но в Бельгии эти чувства сильнее", — приводит слова Сайнса пресс-служба «Макларена».