Американский миллионер готов предложить Феттелю место в WEC

Американский бизнесмен владелец компании Scuderia Cameron Glickenhaus Джеймс Гликенхаус готов предложить четырёхкратному чемпиону мира Формулы-1 Себастьяну Феттелю место в своей команде в чемпионате WEC. В следующем году коллектив Гликенхауса выступит в классе гиперкаров вместе с «Тойотой» и ByKolles.
Гликенхаус в дебютном сезоне выставит на старт две машины. Бизнесмен отметил, что у него всё ещё есть место для Феттеля.
«Знаю, у „Феррари“ не лучшее отношение к „Феррари“. Эта недобрая традиция живёт ещё со времён Энцо Феррари. Похоже, она жива и теперь, и не думаю, что это хорошо. Если Феттель когда-нибудь захочет поучаствовать в гонке „24 часа Ле-Мана“, у нас будет для него место. Был бы рад заполучить его. Но я не смогу платить столько же, сколько он зарабатывает в «Феррари», — приводит слова Гликенхауса GPblog.
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