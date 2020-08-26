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Гасли: «Альфа Таури» развивается быстрее, чем «Феррари» и «Рено»

Гасли: «Альфа Таури» развивается быстрее, чем «Феррари» и «Рено»
Авто / Формула-1 0

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли считает, что его команда прибавляет быстрее, чем «Феррари» и «Рено». Пока в Кубке Конструкторов «Альфа Таури» занимает лишь седьмое место, набрав 16 очков. Но француз полагает, что в ближайшее время команда сможет выступать лучше.

«Наша скорость развития сейчас такая же, как у «Феррари» и «Рено». Можно заметить, что мы прибавляем даже быстрее, пусть даже начали с большим отставанием.

«Хонда» выиграла Гран-при 70-летия. Это доказывает, что хоть и существует расстояние между командами, мы достигли большого прогресса за последние годы. Мы знаем, что у «Мерседеса» было большое преимущество с 2014 года. Остальным требуется время, чтобы нагнать лидера. К тому же, «Мерседес» тоже не стоит на месте. Они продолжают развиваться. То, что удалось сделать «Мерседесу» в плане прибавки скорости, действительно впечатляет», — цитирует Гасли Motorsport-Total.

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